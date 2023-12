Ein Jahr nach Peles Tod: Santos erstmals abgestiegen

Anzeige

Ausgerechnet im ersten Jahr nach dem Tod von Klublegende Pele ist der FC Santos erstmals in der Vereinshistorie in die Zweitklassigkeit abgestürzt. Der Traditionsklub aus der brasilianischen Hafenstadt, den der am 29. Dezember vergangenen Jahres verstorbene Jahrhundertfußballer vor allem mit den Libertadores- und Weltcup-Siegen 1962 und 1963 zu Ruhm verholfen hatte, rutschte am letzten Spieltag mit einem 1:2 gegen Fortaleza in die Abstiegsränge.

Den Titel in der zu Ehren des dreimaligen Weltmeisters "Rei (König) Pele" benannten Saison sicherte sich zum zwölften Mal Palmeiras SE. Der Rekordchampion aus Sao Paulo profitierte dabei auch von einem beispiellosen Absturz von Hinrunden-Spitzenreiter Botafogo FR. Der Traditionsklub aus Rio de Janeiro verspielte in der zweiten Saisonhälfte einen 13-Punkte-Vorsprung und landete nach am Ende elf Spielen ohne Sieg nur auf Platz fünf.

Uruguays Altstar Luis Suarez, der im nächsten Jahr wohl wieder an der Seite von Kumpel Lionel Messi bei Inter Miami in den USA spielen wird, beendete sein einjähriges Gastspiel bei Gremio Porto Alegre mit zwei Toren und hievte den Aufsteiger mit insgesamt 17 Treffern in die "Königsklasse" des südamerikanischen Fußballs.

Die Torjägerkrone sicherte sich Paulinho (20 Treffer) gleich in seiner ersten Saison für Vizemeister Atletico Mineiro, nachdem er zuvor in viereinhalb Jahren bei Bayer Leverkusen nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen war.