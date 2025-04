Elfmeterschießen? Toppmöller hat "null Komma null Bammel"

Vor dem entscheidenden Viertelfinal-Duell mit Tottenham Hotspur kann Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller selbst der Gedanke an einen möglichen Elfmeter-Krimi nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe null Komma null Bammel davor, weil ich totales Vertrauen in die Jungs habe", sagte er vor dem Rückspiel in der Europa League (21.00 Uhr/RTL) gelassen: "Und wenn es zum Elfmeterschießen kommt, gewinnen wir eben über das Elfmeterschießen."