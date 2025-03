Elfmetertöter Leno: "Manchmal wie im Casino"

Bernd Leno hatte zwar den richtigen Riecher, wurde in Old Trafford aber auch durch eine Portion Glück zum Matchwinner. "Manchmal ist es beim Elfmeterschießen wie im Casino. Heute haben wir im Roulette gewonnen", sagte der Torhüter des FC Fulham nach dem Triumph im FA Cup bei Titelverteidiger Manchester United: "Es fühlt sich großartig an."

Der frühere Nationaltorhüter parierte im Achtelfinalduell gegen Victor Lindelöf und den früheren Münchner Joshua Zirkzee, die Londoner setzten sich im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

"Ich hatte einige Informationen. Etwa, dass Bruno Fernandes abwartet und viel verzögert. Leider konnte ich seinen Schuss nicht halten", erzählte Leno nach dem Spiel. Er habe sich grundsätzlich aber "mehr auf den Instinkt" verlassen und "die Anläufe gelesen".

Vor dem Versuch von Lindelöf half dem 32-Jährigen eine innere Stimme. "Ich habe komplett umgedacht. Erst wollte ich nach links gehen. Aber irgendwas im Kopf hat mir gesagt: Geh nach rechts", so Leno, "zum Glück war das die richtige Entscheidung."

Calvin Bassey brachte die Gäste in Führung (45.+1), Fernandes erzwang für United die Verlängerung (71.). Beim Stand von 3:3 hielt Leno erst rechts unten gegen den Schweden Lindelöf, dann in der anderen Ecke gegen den Niederländer Zirkzee - das Spiel war entschieden. Im Viertelfinale trifft Fulham am 29. März auf Premier-League-Konkurrent Crystal Palace.

Leno, der den FA Cup 2020 mit dem FC Arsenal gewann, hat sein bislang letztes Länderspiel im September 2021 absolviert. Weil er im vergangenen Jahr eine Kaderberufung ablehnte, da Bundestrainer Julian Nagelsmann ihm keinen Einsatz in Aussicht stellte, dürfte eine Rückkehr ins DFB-Team schwierig werden.