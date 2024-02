EM in Deutschland: Ceferin hat große Erwartungen

Anzeige

UEFA-Boss Aleksander Ceferin hat in "schwierigen Zeiten" große politische und gesellschaftliche Erwartungen an die EM-Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). "Es wird eine EURO, die von Freundschaft geprägt ist und uns hilft, für eine Weile die Untergangsstimmung um uns herum und unsere ungewisse Zukunft zu vergessen", sagte der Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bei seiner Rede auf dem Kongress in Paris.

Ceferin baut darauf, dass die EM dem Kontinent "neuen Schwung" verleiht: "Die EURO wird ein nachhaltiges, grünes Turnier sein - kein weißer Elefant. Darauf sind wir stolz."

Der UEFA-Finanzplan sieht EM-Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro und einen Gewinn in Höhe von 1,2 Milliarden Euro vor.