Endrick widmet Doppelpack Rüdiger: "Er lobt mich nie"

Seine spielentscheidenden Tore im Achtelfinale der Copa del Rey widmete Real Madrids brasilianischer Stürmer Endrick direkt Antonio Rüdiger. "Diese beiden Tore sind für ihn. Er weiß, was er jeden Tag mit mir macht", sagte der 18-Jährige nach dem 5:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Außenseiter Celta Vigo.

"Er lobt mich nie und das stört mich nicht. Es ist großartig. Er sagt mir, was ich zu tun habe, dass ich rennen, kämpfen, Tore schießen soll. Im Training hatte ich ein hartes Spiel, und ich habe zu Hause gedacht, dass er ein toller Mensch ist", sagte Endrick über den deutschen Nationalspieler. Seine Treffer in der 108. und 119. Minute sowie ein Traumtor von Federico Valverde (112.) sorgten für den Viertelfinaleinzug des spanischen Rekordmeisters.

"Es war ein sehr hartes Spiel, wir haben 2:0 geführt und zwei Tore kassiert. Es war hart, aber das ist Madrid, am Ende werden wir immer gewinnen, wir werden nie untergehen, wir werden immer kämpfen", sagte Endrick: "Ich liebe diese Spiele und diese Fans. Jetzt bereite ich mich auf das nächste Spiel vor." Am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) trifft Real in der Liga auf UD Las Palmas.