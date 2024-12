England: Arsenal "viele Wochen" ohne Saka

Der englische Fußball-Topklub FC Arsenal muss länger auf Angreifer Bukayo Saka verzichten. "Es sieht nicht gut aus, er wird viele Wochen raus sein", sagte Teammanager Mikel Arteta am Montag. Der 23-Jährige hatte sich beim 5:1-Sieg gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war in der 24. Minute ausgewechselt worden.