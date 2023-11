Entwarnung: Goretzka und Hummels reisen zur DFB-Auswahl

Anzeige

Entwarnung für Bundestrainer Julian Nagelsmann: Leon Goretzka und Mats Hummels werden wie geplant zum Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main anreisen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Bis Montag, 11.00 Uhr, sollen sich die Nationalspieler im Hotel Melia eingefunden haben.

Goretzka, der sich beim Bundesligaspiel in Mainz am 21. Oktober einen Mittelhandbruch zugezogen hatte, war am Samstag beim 4:2 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Hummels musste am Samstag beim 1:2 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart in der 28. Minute wegen Rückenbeschwerden ausgewechselt werden.

In der kommenden Länderspielpause bestreitet die DFB-Auswahl zwei Partien: Am Samstag (18. November) in Berlin gegen die Türkei und am darauf folgenden Dienstag (21. November) in Wien gegen Österreich.