Erste Aufstellung: Nagelsmann deckt die Karten auf

Julian Nagelsmann deckt die Karten auf: Der neue Fußball-Bundestrainer offenbart bei seiner Premiere gegen die USA in Hartford/Connecticut am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) seine Aufstellung und Spielidee. Seine Startelf kann in den Details nur erahnt werden, aber eines ist sicher: Im Tor wird Marc-Andre ter Stegen stehen.

Sehr wahrscheinlich ist, dass Nagelsmann gegen die USA auf den Rückkehrer Mats Hummels in der Innenverteidigung und Niklas Süle als Rechtsverteidiger setzen wird, denn gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) sollen die Profis von Borussia Dortmund möglichst geschont werden. Bereits am Freitagabend steht für sie das Ligaspiel gegen Werder Bremen an. Antonio Rüdiger ist als Abwehrchef wohl gesetzt, Robin Gosens wird auf der linken Seite erwartet.

Im Mittelfeld dürfte Joshua Kimmich trotz seiner kleinen Erkältung an der Seite des Kapitäns und Strippenziehers Ilkay Gündogan spielen, weiter vorne könnten Leroy Sane (links) und Florian Wirtz (rechts) Jamal Musiala flankieren. Alleinige Spitze wäre Niclas Füllkrug.

Nagelsmann will seine Spieler nicht mit Anweisungen überfrachten. "Einfachheit ist ein wichtiger Punkt", sagte er, "wir versuchen, schnellstmöglich Inhalte rüberzubringen und die erste Grundstruktur zu schaffen." - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

USA: Turner/Nottingham Forest (29 Jahre/33 Länderspiele) - Dest/PSV Eindhoven (22/28), Ream/FC Fulham (36/52), Richards/Crystal Palace (23/12), Scally/Borussia Mönchengladbach (20/6) - McKennie/Juventus Turin (25/46), de la Torre/Celta Vigo (25/17), Musah/AC Mailand (20/29) - Pulisic/AC Mailand (25/62), Balogun/AS Monaco (22/4), Weah/Juventus Turin (23/33). - Trainer: Berhalter

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31/36) - Süle/Borussia Dortmund (28/47), Hummels/Borussia Dortmund (34/76), Rüdiger/Real Madrid (30/62), Gosens/Union Berlin (29/18) - Kimmich/Bayern München (28/80), Gündogan/FC Barcelona (32/69) - Wirtz/Bayer Leverkusen (20/10), Musiala/Bayern München (20/23), Sane/Bayern München (27/55) - Füllkrug/Borussia Dortmund (30/9). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Fernando Guerrero (Mexiko)