Europa Cup: Frankfurt feiert Sieg nach spätem Doppelschlag

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit einem späten Doppelschlag einen großen Schritt Richtung Viertelfinale des neu geschaffenen Europa Cups gemacht. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann das Achtelfinal-Hinspiel bei der PSV Eindhoven mit 2:1 (0:1). DFB-Stürmerin Laura Freigang und Remina Chiba sorgten am Ende doch noch für den Erfolg.

Der Bundesliga-Dritte aus Frankfurt, der mit vier Siegen aus fünf Spielen und einem 3:2-Coup gegen die Frauen des VfL Wolfsburg im Rücken nach Eindhoven gereist war, musste nach überlegener Anfangsphase einen Rückschlag hinnehmen. Lore Jacobs (21.) brachte Eindhoven mit der ersten Chance in Führung. Die Eintracht wehrte sich anschließend mit Kräften, fand aber zunächst kein Mittel gegen gut stehende Niederländerinnen - ehe Freigang (85.) und die Japanerin Chiba (90.) kurz vor Ende der Partie doch noch zum verdienten Sieg trafen. Am 20. November kann die Eintracht beim Rückspiel in Frankfurt den Viertelfinal-Einzug klarmachen.

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gibt es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt. Nach dem Achtelfinale im November wird das Viertelfinale im Februar gespielt. In der Qualifikation für die Champions League war die Eintracht klar an Real Madrid gescheitert.