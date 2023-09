Europa-League-Start: Alonso kündigt Rotationen an

Anzeige

Trainer Xabi Alonso von Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat für den Start in die Europa League Rotationen angekündigt. "Ich habe schon eine Idee. Wir werden vielleicht ein bisschen wechseln", sagte der 41-Jährige vor der lösbaren Auftaktpartie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen den schwedischen Double-Sieger BK Häcken aus der Großstadt Göteborg.

"Sie haben eine klare Spielidee, eine Gewinnermentalität. Wir haben vollen Respekt", warnte Alonso, der in der vergangenen Saison mit Bayer bis ins Halbfinale stürmte und das Endspiel nur knapp verpasste. "Natürlich haben wir noch ein bisschen Herz-Schmerz. Aber das wollen wir ummünzen in Motivation, für jedes Spiel."

Bayer geht als Liga-Spitzenreiter in die erste englische Woche, überraschte zuletzt beim 2:2 in München auch die Bayern. In der Gruppe mit Häcken, Molde FK (Norwegen) und Qarabag Agdam (Aserbaidschan) wäre alles andere als ein Weiterkommen eine Enttäuschung für die Werkself.

"Favorit zu sein bedeutet gar nichts. Wir müssen jedes Spiel unser höchstes Niveau erreichen, jeden Tag hart arbeiten", sagte Alonso: "Es ist egal, ob wir am Freitag in der Allianz Arena oder zu Hause gegen Häcken spielen. Wenn wir mit dieser Einstellung in jedes Spiel gehen, können wir erfolgreich sein." - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface. - Trainer: Alonso

Häcken: Abrahamsson - Hovland, Ousou, Sandberg, Fridriksson - Amane, Rygaard Jensen, Gustafson - Layouni, Lamin Sonko, Hrstic. - Trainer: Högmo

Schiedsrichter: Manfredas Lukjanciukas (Litauen)