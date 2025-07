Ex-Bayern-Boss Kahn wird Sky-Experte

Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn kehrt als TV-Experte in die Öffentlichkeit zurück. Den Vertrag mit Sky bestätigte der Pay-TV-Sender am Sonntag. Demnach wird der 56-Jährige in der kommenden Saison in Champions-League-Wochen donnerstags in einem Fußball-Talk an der Seite von Roman Weidenfeller und wechselnden Gästen über aktuelle Themen diskutieren.