Ex-Münchner Sanches wechselt von PSG zur Roma

Der frühere Bayern-Profi Renato Sanches wechselt von Paris St. Germain zum Europa-League-Finalisten AS Rom. Die Italiener leihen den 25 Jahre alten portugiesischen Europameister von 2016 bis Saisonende aus und sicherten sich zudem eine Kaufoption. Zudem holte die Roma den Argentinier Leandro Paredes von PSG zurück.

Die Bayern hatten 2016 35 Millionen Euro für Mittelfeldspieler Renato Sanches an Benfica Lissabon gezahlt, das vermeintliche Ausnahmetalent erfüllte die hohen Erwartungen aber nicht (35 Bundesligaspiele, ein Tor). Nach einer Ausleihe an Swansea City verkauften die Bayern Sanches 2019 an OSC Lille, drei Jahre später ging es für ihn weiter nach Paris.