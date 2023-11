Fans trauen Nationalteam unter Nagelsmann mehr zu

Anzeige

Nach dem Amtsantritt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann ist das Zutrauen der Fans in die Fußball-Nationalmannschaft etwas gestiegen. Dies ist die Erkenntnis einer Umfrage von FanQ im Auftrag des SID. Im Juni hatten noch fast 56 Prozent der Befragten ein Vorrundenaus bei der Heim-EM im kommenden Jahr erwartet, nun sind es "nur" noch 20,5 Prozent.

Die Fans, die an der Umfrage teilgenommen haben, trauen der Nationalmannschaft dennoch weiterhin nicht zu, eine wichtige Rolle bei dem Turnier zu spielen. 15,3 Prozent gehen davon aus, dass die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann mindestens das Halbfinale erreicht - acht Prozent sehen das DFB-Team als Titelanwärter. Top-Favorit ist demnach Vizeweltmeister Frankreich (46,6 Prozent).

Insgesamt verzeichnete FanQ bei der Umfrage einen leichten Anstieg bei den Punkten Vorfreude auf die EM und Identifikation mit der Nationalmannschaft. Dennoch ist auch in diesen Bereichen weiterhin Platz für Steigerungen.

Die Nationalmannschaft, die zuletzt drei enttäuschende WM- und EM-Turniere gespielt hat, bestreitet zum Abschluss des Jahres noch Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin gegen die Türkei sowie drei Tage später in Wien gegen Österreich.