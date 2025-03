Gyökeres bricht Rekorde in Portugal

Für Romano steht fest: "Das ist ein sehr guter Preis für einen der besten Stürmer in Europa. (...) Er schießt eine unglaubliche Anzahl an Toren, er zeigt seine Qualitäten, er zeigt seine Obsession, Tore zu schießen."

Bei Sporting pulverisiert der Neuner sämtliche Rekorde, in 89 Einsätzen für den portugiesischen Topklub traf Gyökeres 80 Mal und legte weitere 24 Tore auf. In der laufenden Saison erzielte der 26-Jährige in 39 Spielen bereits 37 Treffer.