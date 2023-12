Finale der U17-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Deutschland fordert Frankreich

Anzeige

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat es in das WM-Finale geschafft und trifft dort am Samstag auf Frankreich. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Alle zwei Jahre organisiert die FIFA die U17-Fußball-Weltmeisterschaft. 2023 findet das Turnier in Indonesien statt, wo 24 Nationalmannschaften vom 20. November bis zum 2. Dezember um den Junioren-Titel kämpfen werden.

Die letzte Edition des Turniers gewann Brasilien 2019 im eigenen Land. 2021 fiel die U17-Weltmeisterschaft in Peru aufgrund der Covid-19-Pandemie aus. Rekordsieger ist Nigeria mit fünf Titeln. Deutschland konnte hingegen die U17-WM noch nie gewinnen.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich dieses Jahr als Sieger der U17-Europameisterschaft für die WM qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Christian Wück gewann im Frühjahr überraschend die Junioren-EM in Ungarn.

Nach einem knappen 1:0-Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien bekam es die deutsche Auswahl im Halbfinale mit Argentinien zu tun, das man mit 4:2 im Elfmeterschießen gewann. Im Endspiel geht's am Samstag, 2. Dezember, ab 13 Uhr nun gegen Frankreich (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Wo werden die Spiele im TV übertragen? ran hat euch hier alle wichtigen Infos rund um die U17-WM in Indonesien zusammengefasst!