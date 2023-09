Flick-Nachfolge: van Gaal rechnet sich wenig Chancen aus

Anzeige

Der Niederländer Louis van Gaal rechnet sich wenig Chancen auf die Nachfolge des freigestellten Bundestrainers Hansi Flick aus. "Ich fühle mich geehrt, dass ich als einer der Kandidaten genannt werde. Aber es wurde noch nie ein Ausländer für den Posten des Bundestrainers in Deutschland ausgewählt", sagte der 72-Jährige gegenüber Sky.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte sich am Sonntag nach der 1:4-Blamage gegen Japan von Flick getrennt. Damit ist der Verband neun Monate vor der Heim-EM auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer. Am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gegen Frankreich in Dortmund betreuen Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Mannschaft.