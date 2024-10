Kylian Mbappe spielte zuletzt für Real Madrid, nicht aber für Frankreich. Nun sind Bilder aufgetaucht, die ihn in Erklärungsnot bringen könnten.

Die Schlagzeilen rund um Superstar Kylian Mbappe hören nicht auf – im Gegenteil! In der vergangenen Woche hatte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps den 25-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen nicht für die Länderspiele gegen Israel (4:1) und gegen Belgien (am 14. Oktober) nominiert.

Nun vermeldet die schwedische Zeitung "Aftonbladet", dass der Offensivspieler während der Partie zwischen Frankreich und Israel am vergangenen Donnerstag gesichtet wurde. Mit Freunden, einer schwarzen Maske über dem Mund – und in Stockholm!

Dem Bericht nach besuchte der Sportler das Top-Restaurant "Chez Jolie" und begab sich in der Folge in den Nachtclub "V", wo er in einem privaten Bereich untergebracht worden sein soll. Zudem wurde der Fußballer von Agenturfotografen dabei abgelichtet, wie er das Bank Hotel in der Stocholmer Innenstadt verließ.

Vor dem Spiel hatte Mbappe noch mit den Worten "gutes Spiel" die Aufstellung des französischen Teams via Social Media geteilt.