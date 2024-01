Anzeige

Der FC Bayern München empfängt die TSG Hoffenheim zum ersten Spiel nach der Winterpause. Der Tod von Franz Beckenbauer sorgt dafür, dass es für den Rekordmeister, dessen Fans und alle Vereinsvertreter das wohl emotionalste Heimspiel seit langer Zeit wird. Der FC Bayern wir den "Kaiser" durch verschiedene Aktionen auf größtmöglicher Bühne ehren.

FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim (19:20 Uhr live in SAT.1 , bei Joyn und im ran-Stream) - die Auftaktpartie in das Bundesliga-Jahr 2024 bietet sportlich einige Brisanz: Der FC Bayern kommt mal nicht als Spitzenreiter aus der Winterpause, die Gäste liegen nach dem Abstiegskampf im Vorjahr nun in Lauerstellung für die Europa-Plätze. Ein Punkt und sie überholen Eintracht Frankfurt.

Und dennoch wird abseits der 90 Minuten auf dem Spielfeld etwas ganz anders die größte Rolle spielen: Der am Sonntag verstorbene Franz Beckenbauer.

In Erinnerung an die Klublegende erleuchtet die Münchner Allianz Arena bereits seit Tagen in den Abendstunden von 16:30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz". Natürlich auch während des ersten Spiels seit dem Ableben Beckenbauers.

Das teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit.