Frauen-Bundesliga: Leverkusen holt spätes Remis in Frankfurt

Anzeige

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im Topspiel des siebten Spieltages der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt ein spätes Remis geholt. In einem ausgeglichenen Spiel gelang dem Team von Trainer Robert de Pauw erst kurz vor Schlusspfiff der Ausgleich. Leverkusen springt durch das 2:2 (1:1) vorläufig auf Platz drei.

In der 17. Minute ging Bayer durch ein Traumtor von Synne Skinnes Hansen in Führung. Postwendend antwortete die SGE allerdings durch Nationalspielerin Nicole Anyomi (19.). In der zweiten Halbzeit drehte die 23-Jährige dann das Spiel mit einem Doppelpack (66.). Leverkusen-Keeperin Friederike Repohl konnte einen Schuss nur abklatschen lassen und die Stürmerin staubte ab. Kurz vor Schlusspfiff gelang dann Bayers Merino Gonzales der Lucky-Punch nach einer Ecke (88.).

Frankfurt liegt mit elf Punkten auf Platz fünf, Leverkusen ist mit zwölf Punkten Dritter.