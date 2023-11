Frauen: Leipzig verpasst ersten Bundesliga-Auswärtssieg

Anzeige

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben am sechsten Spieltag ihren ersten Auswärtssieg in der Bundesliga dramatisch verpasst. Das Team von Trainer Caban Uzun kassierte beim Tabellenschlusslicht MSV Duisburg in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 (1:0) und muss damit weiter auf den ersten Erfolg in der Fremde warten. Johanna Halverkamps (90.+1) egalisierte die frühe Führung von Lydia Andrade (9.).

Die Duisburgerinnen bleiben trotz des Ausgleichs mit zwei Punkten Tabellenletzter, Leipzig belegt mit zwei Zählern mehr den zehnten und damit letzten Rang über dem Strich.