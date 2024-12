Füllkrug-Comeback bei West Ham rückt näher

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug steht nach monatelanger Verletzungspause vor der Rückkehr auf den Platz. Wie Julen Lopetegui, Füllkrugs Trainer beim englischen Klub West Ham United, am Montag mitteilte, mache der DFB-Stürmer "Fortschritte" und sei "sehr nah" an einem Comeback.

Das Auswärtsspiel in der Premier League am Dienstag (21.15 Uhr/Sky) bei Leicester City komme allerdings zu früh. "Er steht am Ende seiner Erholungszeit", sagte Lopetegui jedoch. Die nächste Möglichkeit wäre kommende Woche Montag (21.00 Uhr/Sky) in Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers.

Füllkrug fehlt West Ham und auch der Nationalmannschaft seit Anfang September, als er aus dem DFB-Camp wegen einer Achillessehnenverletzung abgereist war. Sein letztes Spiel absolvierte der Neuzugang von Borussia Dortmund am 31. August gegen Manchester City (1:3). Die Mannschaft des früheren spanischen Nationaltrainers Lopetegui gewann seither nur drei von elf Pflichtspielen.