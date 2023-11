Füllkrug stellt klar: Keine Kritik an Terzic

Anzeige

Nationalspieler Niclas Füllkrug hat klargestellt, dass seine Aussagen nach der Niederlage mit Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart (1:2) keine Kritik an Trainer Edin Terzic waren. "Es steht mir nicht zu, den Trainer zu kritisieren", sagte Füllkrug am Dienstag in Frankfurt/Main, wo er sich mit der Fußball-Nationalmannschaft auf die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin (Samstag, 20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Wien gegen Österreich vorbereitet.

Füllkrugs Worte nach dem Abpfiff am vergangenen Samstag waren als Kritik am BVB-Coach interpretiert worden. "Der VfB hat anders gespielt, als wir es erwartet haben. Der Trainer hat versucht, dem vorzubeugen. Er hat im Spiel zweimal das System geändert. Aber wir Spieler haben es nicht umgesetzt bekommen", sagte Füllkrug und betonte: "Unsere Intensität und unser Zweikampfverhalten war entscheidend."