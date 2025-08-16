Füllkrug verliert in Sunderland - Hürzeler spät geschockt

Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat einen Fehlstart in die neue Saison der englischen Premier League hingelegt. Der 32-Jährige verlor am Samstag mit West Ham United zum Liga-Auftakt beim Aufsteiger AFC Sunderland um den Ex-Leverkusener Granit Xhaka mit 0:3 (0:0). Eliezer Mayenda (61.), Daniel Ballard (73.) und Wilson Isidor (90.+2) trafen für die Black Cats, Füllkrug und Xhaka standen beide in der Startelf ihrer Teams.

Bitter verlief der Nachmittag auch für Fabian Hürzeler. Mit Brighton & Hove Albion gab der frühere Coach des FC St. Pauli gegen den Ex-Nationaltorhüter Bernd Leno und den FC Fulham eine Führung aus der Hand und kam letztlich nur zu einem 1:1 (0:0). Matt O’Riley (55.) hatte die Seagulls zunächst jubeln lassen, ehe Rodrigo Muniz (90.+6) spät ausglich.

Tottenham Hotspur bescherte seinem neuen Teammanager Thomas Frank derweil ein erfolgreiches Liga-Debüt. Die Spurs bezwangen den FC Burnley mit 3:0 (1:0). Richarlison (10./60.) schnürte einen Doppelpack, außerdem traf Brennan Johnson (66.). Die Ex-Münchner Joao Palhinha und Mathys Tel wechselte Frank erst kurz vor Schluss ein.

Zuvor trennten sich bereits Aston Villa und Newcastle United torlos, bei den Magpies saß Innenverteidiger Malick Thiaw, Neuzugang von der AC Mailand, 90 Minuten auf der Bank.