Fünfter Sieg in Folge für Juve - Napoli verliert

Rekordchampion Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft seine Siegesserie fortgesetzt. Die Alte Dame feierte am Samstag gegen Abstiegskandidat Cagliari Calcio beim 2:1 (0:0) ihren fünften Erfolg nacheinander. Borussia Dortmunds Champions-League-Gruppengegner AC Mailand kam über ein 2:2 (2:0) bei US Lecce nicht hinaus.

Am Sonntag unterlag Meister SSC Neapel 0:1 (0:0) gegen den FC Empoli. Unter der Woche hatte Napoli in der Champions League gegen Bundesligist Union Berlin auch nur 1:1 gespielt.

Juve untermauerte seine Titelambitionen gegen Cagliari erst nach der Pause durch Treffer des Brasilianers Bremer (60.) und von Daniele Rugani (71.). Nicht ernsthaft an die Spitze heran kommt Milan.

Den Rossoneri reichte in Lecce auch eine 2:0-Pausenführung nach Toren von Oliver Giroud (28.) und Tijani Reijnders (35.) nicht zum Sieg. Nach der erfolgreichen Aufholjagd der Platzherren mit Treffern von Nicola Sansone (66.) und Lameck Banda (70.) beendete Milan die Begegnung außerdem nur in Unterzahl, nachdem Giroud in der Nachspielzeit wegen wiederholt unsportlichen Verhaltens Gelb-Rot erhalten hatte.