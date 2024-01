Gazzetta: Italien wohnt während EM in Iserlohn

Anzeige

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Lager während der Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer in Iserlohn aufschlagen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, beziehen die Azzurri ab dem 7. Juni ihr Quartier im Hotel Vierjahreszeiten.

Die Stadt in Nordrhein-Westfalen soll sich vor allem wegen ihrer Nähe zu Dortmund und Gelsenkirchen empfohlen haben. Dort treffen die Italiener am 15. Juni auf Albanien und am 20. Juni auf Spanien. Das dritte Gruppenspiel gegen Kroatien findet in Leipzig statt.