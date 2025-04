Gedämpfte Euphorie nach Meisterschaft: PSG will "alles gewinnen"

Die Spieler von Paris Saint-Germain drehten im Parc des Princes eine Ehrenrunde, die Fans feierten Trainer Luis Enrique mit Sprechchören - doch die ganz große Euphorie brach nach dem vorzeitigen Gewinn der französischen Fußball-Meisterschaft nicht aus. "Es ist ein schönes Gefühl. Es ist die Belohnung für die Arbeit, die wir die ganze Saison über geleistet haben, für unsere Beständigkeit, und die Mannschaft hat es verdient", sagte Kapitän Marquinhos - und fügte an: "Unser Ziel ist es, alles zu gewinnen."

Es sei "ein sehr wichtiger und schöner Tag für alle PSG-Fans", sagte Trainer Luis Enrique nach dem 1:0 (0:0) gegen Angers SCO, das Paris vorzeitig die elfte Meisterschaft in den vergangenen 13 Jahren gesichert hatte: "Wir haben den Titel in der Ligue 1 im April gewonnen, was bedeutet, dass wir bereits Anfang April ein sehr hohes Niveau erreicht haben."

Doch weil die eigene Dominanz in der heimischen Liga mittlerweile Routine für das Starensemble aus der Hauptstadt ist, ist der Hunger nach weiteren Titeln und Erfolgen noch lange nicht gestillt. Und auch deswegen will der Spanier die sechs noch ausstehenden Spieltage im französischen Oberhaus nicht einfach herschenken.

Schließlich kann PSG als erstes Team in Frankreich den Titel ohne Niederlage gewinnen. "Das ist noch niemandem gelungen, also wäre es ein guter Rekord für unseren Verein und würde uns für die Champions League und das Pokalfinale helfen", sagte Enrique.

Denn in Paris träumen sie vom Triple. Im Pokal geht es im Endspiel am 24. Mai gegen Stade Reims, in der Königsklasse wartet am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Viertelfinal-Hinspiel Aston Villa. "Wir haben schon in der Umkleidekabine gesagt, dass wir uns auf die Ziele konzentrieren müssen, die wir in dieser Saison noch haben", sagte Marquinhos. Und Teamkollege Lucas Hernandez ergänzte: "Heute sind wir alle glücklich. Doch wir haben am Mittwoch ein weiteres großes Spiel vor uns."