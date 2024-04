Gegen Bayer: West Ham hofft auf Bowen-Rückkehr

Anzeige

West Ham United hofft auf eine Rückkehr von Torjäger Jarrod Bowen für das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Bayer Leverkusen. "Jeder weiß, was Jarrod für uns geleistet hat. Wenn er zurück ist, wird das uns und den Zuschauern einen großen Auftrieb geben", sagte Teammanager David Moyes vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen den deutschen Meister.

Beim Hinspielerfolg der Werkself (2:0) in der Vorwoche hatte Bowen verletzungsbedingt gefehlt. Über einen Einsatz des Angreifers, der in 31 Premier-League-Spielen in dieser Saison 15 Tore erzielt hat und am Mittwoch beim Abschlusstraining dabei war, soll laut Moyes kurzfristig entschieden werden. "Man will immer seine besten Spieler dabei haben", sagte er, "und Jarrod ist in dieser Saison unser bester Torschütze."

Moyes zählt Bayer zu den "besten Mannschaften in Europa". Es sei "eine große Leistung, die Liga zu gewinnen, also Glückwunsch an sie".