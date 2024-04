Gegen Mallorca: Reals Tchouameni rassistisch beleidigt

Anzeige

Erneuter Rassismus-Vorfall in der spanischen Fußball-Liga: Aurelien Tchouameni von Real Madrid ist am Samstag übel beleidigt worden. Der Franzose erzielte den 1:0-Siegtreffer beim RCD Mallorca - bei seinem Torjubel machte ein Zuschauer "rassistische Gesten", erklärte RCD Mallorca in einem Statement auf der Website. Der spanische Sender Moviestar+ hatte aufgezeichnet, wie ein Mallorca-Fan einen Affen nachahmte.

Der Verein arbeite nun mit "der nationalen Polizei zusammen, um diese Person zu identifizieren", hieß es weiter. Darüber hinaus positionierte der Verein sich klar gegen Rassismus jeder Form.

Seit einigen Jahren häufen sich rassistische Vorfälle in der spanischen Liga. Zuletzt war Tchouamenis Teamkollege Vinicius Junior häufig Opfer dieser Angriffe gewesen und hatte dies öffentlich angeprangert.