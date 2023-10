Gegen Mexiko in Philadelphia: Nagelsmann baut um

Anzeige

Julian Nagelsmann wird seine Startelf im zweiten Länderspiel als Fußball-Bundestrainer trotz des erfolgreichen Debüts verändern. Das kündigte der neue Chef vor dem Duell mit Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD) in Philadelphia an - noch ohne ins Detail zu gehen.

Wahrscheinlich ist, dass Nagelsmann zumindest im Tor auch im WM-Stadion Lincoln Financial Field auf Marc-Andre ter Stegen setzt und eine Viererkette davor. Dort dürfte es aber Wechsel geben, weil Nagelsmann angekündigt hat, den einen oder anderen Dortmunder wegen des Bundesliga-Spiels am Freitag gegen Werder Bremen zu schonen. So könnte Italien-Legionär Malick Thiaw den Platz von Mats Hummels im Abwehrzentrum neben Antonio Rüdiger einnehmen. Links sollte David Raum eine Chance bekommen, rechts der gegen die USA (3:1) eingewechselte Niklas Süle.

Im Mittelfeld harmonierte Kapitän Ilkay Gündogan gegen die Amerikaner bestens mit Pascal Groß, dennoch könnte Leon Goretzka den Profi von Brighton and Hove Albion ersetzen. Neben dem formstarken Leroy Sane erscheint ein Einsatz von Kai Havertz und Julian Brandt in der offensiven Dreierreihe möglich. Die einzige Spitze wäre Thomas Müller. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Mexiko: Ochoa/US Salernitana (38 Jahre/147 Länderspiele) - Gallardo/CF Monterrey (29/94), Vasquez/CFC Genua (24/17), Montes/UD Almeria (26/40), Alvarez/CF America (24/15) - Romo/CF Monterrey (28/39), Alvarez/West Ham United (25/72), Chavez/Dynamo Moskau (27/25) - Lozano/PSV Eindhoven (28/65), Gimenez/Feyenoord Rotterdam (22/21), Huerta/UNAM Pumas (22/3). - Trainer: Lozano

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (31/37) - Süle/Borussia Dortmund (28/48), Thiaw/AC Mailand (22/2), Rüdiger/Real Madrid (30/63), Raum/RB Leipzig (25/18) - Goretzka/Bayern München (28/54), Gündogan/FC Barcelona (32/70) - Sane/Bayern München (27/56), Havertz/FC Arsenal (24/40), Brandt/Borussia Dortmund (27/45) - Müller/Bayern München (34/124). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Rubiel Vazquez (USA)