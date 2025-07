Geheimer Test: Wirtz feiert Debüt für Liverpool

Nationalspieler Florian Wirtz hat in einem geheimen Test sein Debüt für den englischen Spitzenklub FC Liverpool gefeiert. Beim 5:0 (4:0) im Reds-Trainingszentrum gegen den Zweitligisten Stoke City unter Ausschluss der Öffentlichkeit stand der Rekordabgang von Bayer Leverkusen in der Startelf und leitete den Führungstreffer von Darwin Nunez (6.) ein.

Der Uruguayer Nunez erzielte innerhalb von nur 14 Minuten einen Dreierpack, für die weiteren Treffer sorgten Rio Ngumoha und Federico Chiesa. Wirtz spielte englischen Medienberichten zufolge im Zentrum hinter einem Dreierangriff mit Nunez, Ngumoha und Mohamed Salah. Zur Halbzeit wurde die komplette Mannschaft ausgetauscht, im zweiten Durchgang kam unter anderem Wirtz' ehemaliger Bayer-Teamkollege Jeremie Frimpong zum Einsatz.

Wirtz war im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt. Der 22-Jährige war zum Rekordtransfer der Engländer und zum teuersten Abgang der Bundesliga aufgestiegen. Beim Test trug er die Nummer 58, seine dauerhafte Trikotnummer will der Verein, wie bei allen anderen Neuzugängen, zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

Für den LFC ging es im Anschluss an das Testspiel zur Vorbereitungsreise nach Asien. Am nächsten Samstag könnte sich Wirtz dort in Hongkong gegen die AC Mailand erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentieren, zudem steht am 30. Juli in Tokio noch ein weiteres Testspiel gegen die Yokohama F. Marinos an.