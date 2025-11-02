Glück in der Nachspielzeit: Inter siegt bei Hellas

Inter Mailand hat mit Nationalspieler Yann Bisseck in der Startelf einen neuerlichen Rückschlag in der Serie A haarscharf vermieden. Inter gewann am Sonntagmittag beim sieglosen Abstiegskandidaten Hellas Verona glücklich 2:1 (1:1) und bleibt mit 21 Punkten oben dabei. Veronas dänischer Abwehrspieler Martin Frese traf in der vierten Spielminute der Nachspielzeit ins eigene Tor.

Spitzenreiter SSC Neapel (22) hatte am Samstag beim 0:0 gegen Como gepatzt, die AS Rom (21) kann am Sonntagabend bei Inters Stadtrivale AC Platz eins übernehmen.

Inter hatte acht Tage zuvor das feurige Topduell in Neapel 1:3 verloren, sich danach aber mit einem 3:0 gegen die AC Florenz zurückgemeldet. In Verona gingen die Gäste durch Piotr Zielinski (16.) in Führung, Giovane (40.) glich nach Vorarbeit des Ex-Hoffenheimers Gift Orban aus.

Bei Hellas spielte der zweimalige deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap von Beginn an. Suat Serdar, einst viermal für das A-Team des DFB im Einsatz, fehlte verletzt.