Goretzka kehrt zurück - Hummels fehlt weiter

Anzeige

Leon Goretzka ist ins Training der Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen. Der Münchner nahm nach seinen muskulären Problemen am Mittwochmorgen an der Einheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frankfurt/Main teil und sollte damit für das Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Türkei in Berlin zur Verfügung stehen.

Mats Hummels fehlte dagegen auch am Mittwoch beim ersten Training mit dem neuen EM-Ball "Fußballliebe". Den Innenverteidiger von Borussia Dortmund plagen Rückenprobleme.