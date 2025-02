Gosens begeistert in Italien: "Intelligent, wach, entscheidend"

Den Meister deutlich geschlagen - und dazu noch viel Lob eingeheimst: Robin Gosens hat die italienische Presse beim 3:0-Erfolg der AC Florenz gegen Inter Mailand begeistert. "Er ist intelligent, wach und in einer für die Abwehr heiklen Partie entscheidend", lobte Corriere dello Sport. "Er versperrt den Rivalen jeden Zugang", schrieb Tuttosport. Laut Gazzetta dello Sport habe der 23-malige Nationalspieler dazu Denzel Dumfries "versenkt, den stärksten unter den Inter-Spielern".

Bei Inter erntete der gebürtige Kölner Yann Aurel Bisseck dagegen viel Kritik. "Er wird mit dieser Leistung sicher keinen Platz in Deutschlands Kader erobern", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Unbeholfen und zerstreut", kritisierte Corriere dello Sport den deutschen Spieler, dem das Blatt die schlechteste Note unter den Inter-Spielern erteilte. Bisseck hofft nach zuvor starken Leistungen auf eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Im Nachholspiel der Serie A stand vor allem aber Edoardo Bove im Blickpunkt. Am 1. Dezember war der Fiorentina-Profi auf dem Feld zusammengebrochen, die Partie gegen Inter wurde nach rund einer Viertelstunde abgebrochen. Später stellte sich heraus: Bove erlitt einen Herzstillstand. Inzwischen hat der Mittelfeldspieler einen Defibrillator implantiert bekommen. Mit diesem darf der 22-Jährige in Italien nicht spielen. Bove saß am Donnerstag bei der Fortsetzung der Partie auf der Bank und wurde lange von den Fans gefeiert.