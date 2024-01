Grainger neue Nationaltrainerin Norwegens

Anzeige

Die englische Fußball-Trainerin Gemma Grainger verlässt ihr Amt in Wales und wird neue Trainerin der norwegischen Frauen-Nationalmannschaft. Das gab der Norwegische Fußballverband (NFF) am Mittwoch bekannt. "Es ist mir eine Ehre, Cheftrainerin von Norwegen und Teil eines der erfolgreichsten Frauen-Teams der Welt zu sein", sagte Grainger in einem Video auf der Verband-Webseite.

Grainger verlässt für den Posten ihre Stelle als Cheftrainerin der walisischen Nationalmannschaft, welche sie im März 2021 übernommen hatte. In Norwegen erhält die 41-Jährige einen Vertrag bis Ende 2026. Sollte sich die Mannschaft für die WM 2027 qualifizieren, verlängert sich der Vertrag automatisch bis August 2027.

Nach dem frühen Aus bei der WM 2023 war Hege Riise als Norge-Trainerin zurückgetreten.