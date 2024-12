Guardiola ratlos: "Ich bin nicht gut genug"

Eine dramatische Niederlage gegen den Lokalrivalen, nur ein Sieg aus den vergangenen elf Pflichtspielen - Pep Guardiola hat nach dem 1:2 (1:0) von Manchester City gegen Manchester United Ratlosigkeit offenbart. "Ich bin der Boss. Ich muss eine Lösung finden, aber ich finde keine Lösung. Ich bin nicht gut genug, so einfach ist das", sagte der Teammanager des taumelnden englischen Serien-Meisters nach dem Derby, in dem seine Mannschaft in den Schlussminuten den Sieg aus der Hand gab.