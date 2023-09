Gute Einschaltquote bei Eintracht-Spiel

Anzeige

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat RTL beim Einzug in die Gruppenphase der Conference League eine starke Einschaltquote beschert. Demnach verfolgten im Schnitt 2,9 Millionen Zuschauer die Übertragung des Play-off-Rückspiels gegen Lewski Sofia (2:0), das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,6 Prozent. In der Spitze sahen gar 3,66 Millionen Fans beim Sieg der Eintracht zu, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil im Schnitt gar bei 17 Prozent.