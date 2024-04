Gwinn: "Wir brauchen Widerstandsfähigkeit im Kern"

Anzeige

Giulia Gwinn will Verantwortung übernehmen, sich nicht wegducken. Das klingt nach einer selbstbewussten Aussage einer 24-Jährigen. Woher sie ihre Stärke zieht? Gleich zwei Mal riss Gwinn das Kreuzband - aber sie kam zurück und wurde stärker.

Darin sieht sie auch einen Vorteile für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: "Je widerstandsfähiger der Kern der Mannschaft ist, umso besser ist das für die Stabilität unseres Spiels", betonte Gwinn im FAZ-Interview.

Stabiler wirkte das Team gegen die Niederlande, wo laut Gwinn das wahre Gesicht des DFB-Teams zum Vorschein kam. Wie die Rechtsverteidigerin es schaffen will, dass dieses Gesicht nicht nur zum Vorschein kommt, sondern dauerhaft gezeigt wird, ist einfach: "Ich zeige vor allem mit meiner Körpersprache auf dem Platz, dass ich das Team mitführen und für uns als Gemeinschaft vorangehen möchte."

Am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD) ist EM-Qualifikation gegen Österreich in Linz, danach kommt bald schon Olympia in Paris - und auch da will sich Gwinn nicht wegducken: "Die Lust auf mehr haben wir alle, und wir sind gewillt, nach einer Medaille zu greifen."