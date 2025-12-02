Havertz-Rückkehr "eine Frage von Wochen"

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz braucht auf dem Weg zum Comeback beim englischen Spitzenreiter FC Arsenal noch etwas Geduld. Die Rückkehr des Offensivspielers sei "eine Frage von Wochen", sagte Teammanager Mikel Arteta am Dienstag in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Brentford (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky).

Havertz hatte in der vergangenen Saison schon große Teile der Rückrunde verpasst und sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen. "Mal sehen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt", sagte Arteta zu Havertz, der sein bislang letztes Länderspiel im November 2024 in Ungarn absolviert hat, und ergänzte: "Er macht sich wirklich gut, aber ich denke, er braucht noch etwas Zeit."

In seiner Reha habe der 26-Jährige zuletzt einen Rückschlag erlitten, es sehe jetzt aber so aus, als sei der nächste Schritt geschafft. "Wir alle wollen ihn unbedingt wieder dabei haben", sagte Arteta: "Ich schätze ihn sehr für das, was er dem Team gibt. Ich sehe, wie er darunter leidet, nicht dabei zu sein." Havertz werde "eine enorme Verstärkung für die Mannschaft sein". In der laufenden Premier-League-Saison war Havertz lediglich im Auftaktspiel bei Manchester United zum Einsatz gekommen.