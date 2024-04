Heim-EM: Siebert und Zwayer an der Pfeife

Anzeige

Die Schiedsrichter Daniel Siebert (39) und Felix Zwayer (42) werden den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bei der anstehenden Heim-EM vertreten. Die beiden Unparteiischen wurden am Dienstag von der UEFA für das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) nominiert, insgesamt stehen 18 Referees und ihre Teams für die 51 Spiele bereit. Eine Frau wurde nicht berufen.

Siebert bestreitet damit sein drittes großes Turnier, der Lehrer hatte zuvor bereits Partien bei der EM 2021 und der WM 2022 in Katar gepfiffen. Zwayer feiert sein Debüt auf der ganz großen Bühne.

Mit Bastian Dankert, Christian Dingert und Marco Fritz stehen drei deutsche Schiedsrichter im VAR-Team. Wie schon bei der vergangenen EURO und im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der UEFA und des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL wird außerdem Facundo Tello (Argentinien) mit seinen beiden Assistenten "die europäische Schiedsrichtergruppe bei der Endrunde in Deutschland ergänzen", wie die UEFA mitteilte.

"Alle ausgewählten Schiedsrichter haben in den Spitzenwettbewerben der UEFA und auch in ihren heimischen Wettbewerben konstant Höchstleistungen erbracht", sagte Roberto Rosetti, UEFA-Geschäftsführer für das Schiedsrichterwesen: "Sie haben sich außerordentlich gut auf diese Position vorbereitet und wir haben volles Vertrauen in sie, dass sie ihre Qualität bei der Endrunde unter Beweis stellen werden."