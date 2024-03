Hitzlsperger setzt auf Reds: "3:2, und Salah trifft"

Anzeige

Spitzenreiter gegen Verfolger, Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola: Das Topspiel der englischen Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City bewegt die Massen, und für den früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger haben die Reds die Nase vorn. "Es fallen fünf Tore, Liverpool siegt 3:2, und Salah trifft", sagte der 41-Jährige im kicker-Interview vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (16.45 Uhr/Sky) an der Anfield Road.

Im prestigeträchtigen Duell gegen die Citizens kann das ersatzgeschwächte Liverpool voraussichtlich wieder auf seinen Top-Stürmer Mo Salah vertrauen. Der Ägypter ist nach seiner Oberschenkelverletzung, die er sich Mitte Januar beim Gruppenspiel des Afrika Cups gegen Ghana zugezogen hatte, zurück im Mannschaftstraining.

Unabhängig vom Ausgang der Partie werde im engen Titelrennen "aber am Sonntag noch nichts entschieden", prognostizierte Hitzlsperger - auch wegen des formstarken FC Arsenal. Die Londoner um Nationalspieler Kai Havertz liegen nach sieben Siegen am Stück in direkter Schlagdistanz zum Spitzenduo. "Ich sehe einen Super-Dreikampf", betonte Hitzlsperger. Arsenal habe ihn speziell beim 3:1-Sieg gegen Liverpool überzeugt.

Mit Blick auf Klopps Abgang im Sommer sagte Hitzlsperger, dass es viele gute Trainer gebe, "aber das 'Gesamtpaket Klopp' ist nicht zu ersetzen." Als möglichen Nachfolger hält er auf Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso große Stücke, dieser wird seit Wochen als Trainerkandidat heiß gehandelt. Er traue Alonso "viel zu" und könne sich diesen "auch in Liverpool vorstellen".