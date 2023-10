Hoeneß traut DFB-Team erfolgreiche EM zu

Anzeige

Uli Hoeneß traut der Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann eine erfolgreiche Heim-EM 2024 zu. "Ich bin überzeugt, dass eine Europameisterschaft im eigenen Land immer ein besonderes Ereignis ist. Bis dahin wird Julian mit der Mannschaft gut zusammengewachsen sein. Ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch, dass die deutsche Mannschaft eine gute Rolle spielen wird", sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Interview mit RTL/ntv.

Seine Premiere als Bundestrainer feiert Nagelsmann am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartford gegen Gastgeber USA. Am 18. Oktober (2.00 Uhr MESZ/ARD) folgt die Begegnung gegen Gold-Cup-Gewinner Mexiko in Philadelphia.