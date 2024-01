Uli Hoeneß über Franz Beckenbauer: "Du fehlst mir sehr"

"Er hat den Menschen einen anderen Blick auf unser Land ermöglicht." Eine "unsägliche Medienkampagne" habe danach Beckenbauers Denkmal beschädigt.

Dabei habe das Sommermärchen gezeigt, dass "die Leute wieder stolz sind auf ihr Land". Ausdrücklich aber wandte er sich in dem Zusammenhang gegen die AfD, die bei "diesem Prozess nicht dabeihaben" will.

1974 waren Hoeneß und Beckenbauer als Bayern-Stars gemeinsam Weltmeister geworden, später führten sie den Rekordmeister über Jahrzehnte in verschiedenen Positionen.

Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren in Salzburg gestorben. Fünf Tage später wurde er auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München an der Seite seiner Eltern bestattet. Zur Gedenkfeier am Freitag in der Allianz Arena kamen mehrere zehntausend Fans und die geballte Fußball-Prominenz, um Abschied zu nehmen.