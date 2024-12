Hummels gewinnt mit Rom - wieder Pleite für Moukoko

Mit Rio-Weltmeister Mats Hummels in der Startelf hat der kriselnde italienische Fußball-Erstligist AS Rom in der Europa League seinen zweiten Sieg gefeiert und damit zumindest wieder gute Chancen auf den Einzug in die Play-offs. Gegen Sporting Braga setzte sich die Roma am sechsten Spieltag der Ligaphase 3:0 (1:0) durch und mit neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle fest.