Infantino nimmt an Trumps Amtseinführung teil

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird am Montag zu den Gästen bei der Amtseinführung von Donald Trump gehören. Infantino habe die Einladung angenommen, an der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten teilzunehmen, erklärte ein Sprecher des Fußball-Weltverbandes am Sonntag. Zudem werde der 54-Jährige "mehr Zeit in den USA verbringen", um die Vorbereitungen der diesjährigen Klub-WM und der WM 2026 zu begleiten.