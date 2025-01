Infantino trifft Marchi: FIFA und FIFPro im Dialog

Im Streit um die Ausweitung des internationalen Spielkalenders sind der Fußball-Weltverband FIFA und die Spielervertretung FIFPro einen Schritt aufeinander zugegangen. FIFA-Präsident Gianni Infantino empfing am Mittwoch den neuen FIFPro-Präsidenten Sergio Marchi in Zürich zu einem Gespräch. Beiden Seiten sei es um "die Stärkung der Zusammenarbeit" gegangen, hieß es in einer FIFA-Mitteilung.