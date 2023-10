Inter verspielt Führung gegen Bologna

Anzeige

Inter Mailand droht in der italienischen Fußball-Liga der Verlust der Tabellenführung. Der Champions-League-Finalist verspielte am Samstag gegen den FC Bologna eine Zwei-Tore-Führung, durch das 2:2 (2:1) könnte der Stadtrivale AC Mailand am Abend vorbeiziehen. Milan spielt in der Fortsetzung des 8. Spieltags um 20.45 Uhr beim Aufsteiger CFC Genua.

Für Inter sah es nach frühen Toren von Francesco Acerbi (11.) und Weltmeister Lautaro Martinez (13.) nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch Bologna schlug durch Riccardo Orsolini (19., Foulelfmeter) und den früheren Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (52.) zurück.