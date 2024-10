Das Transferfenster in Europas Top-Ligen ist zu, doch manche Ligen bieten auch danach noch Möglichkeiten für einen Wechsel.

In Europas Top-Ligen ist der Deadline Day bereits vorüber, doch manche Ligen dürfen noch einkaufen. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

+++ 5. Oktober, 23:45 Uhr: Irre Summe! Ronaldo will wohl De Bruyne zu Al Nassr locken +++

+++ 8. Oktober, 10:00 Uhr: Jose Mourinho vor Wechsel in die Premier League zum FC Everton?

+++ 28. Oktober, 9:44 Uhr: Barca bereits an ter-Stegen-Nachfolger dran? +++

+++ 29. Oktober, 9:57 Uhr: PSG will wohl Kolo Muani loswerden +++

Auch Borussia Dortmund soll im Sommer Interesse an einer Leihe des ehemaligen Frankfurter gezeigt haben. Mittlerweile ist der BVB mit Serhou Guirassy im Sturmzentrum jedoch mit ausreichend Qualität versorgt. Daher wird es - auch aufgrund der finanziellen Situation beim BVB - eine erneute Anfrage in Paris wohl höchstwahrscheinlich nicht geben.

In Barcelona genießt ter Stegen jedoch ein hohes Ansehen und ist inzwischen sogar Kapitän. Vieles dürfte davon abhängen, wie sich der 32-Jährige von seinem Patellasehnenriss erholt, der ihn für die restliche Saison zum Zuschauen zwingt. Der Vertrag des deutschen Nationaltorhüters läuft noch bis 2028.

Der 25-Jährige hat das Interesse zahlreicher europäischer Klubs auf sich gezogen. Das Eigengewächs des FC Porto steht noch bis 2027 bei seinem aktuellen Klub unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 45 Millionen Euro taxiert. Sollte Barcelona tatsächlich so viel Geld für einen Torwart ausgeben, ist davon auszugehen, dass dieser auch als Nummer eins eingeplant ist.

Laportes Vertrag in der Wüste läuft noch bis zum Sommer 2026.

Demnach soll der frühere ManCity-Star Aymeric Laporte ein Kandidat bei den "Königlichen" sein. Der 30-Jährige wechselte im Sommer 2023 von den Engländern zu Saudi-Klub Al-Nassr, spielt dort aktuell an der Seite von Cristiano Ronaldo.

In der aktuellen Saison kommt der brasilianische Nationalspieler bei den Katalanen auf neun Treffer in 13 Partien.

Schon rankt sich ein spektakuläres Gerüchte um den Flügelstürmer. Wie das Portal "todofichajes" erfahren haben will, hat Manchester City seine Fühler nach dem 27-Jährigen ausgestreckt.

So schnell kann es gehen. Unter der Woche sorgte Barca-Star Raphinha mit seinen drei Toren beim 4:1 noch für die höchste Bayern-Niederlage seit langem.

+++ 24. Oktober, 20:03 Uhr: Niclas Füllkrug könnte West Ham nach wenigen Monaten verlassen +++

Für 27 Millionen Euro wechselte Niclas Füllkrug im Sommer in die Premier League. Bei West Ham United hat der Nationalstürmer allerdings einen schweren Stand, seit Anfang September wird er von einer Achillessehnenreizung geplagt.

Laut "kicker"-Informationen steht jetzt - mitunter aufgrund Füllkrugs ungewissen Comeback-Termin - sogar ein Blitz-Abschied im Winter im Raum. Offenbar wünscht sich Hammers-Trainer Julen Lopetegui einen "fitteren Ersatz".

Einen zuverlässigen Knipser könnte der Vorjahresneunte jedenfalls gut gebrauchen. Stammlösung Michail Antonio kann nach acht Ligapartien erst einen Treffer vorweisen. Generell belegt West Ham mit elf erzielten Toren nur Tabellenplatz 15. Noch pessimistischer stimmt die Londoner die Tatsache, dass Ghana-Star Mohammed Kudus drei Spiele rotgesperrt verpassen wird.

Füllkrug könnte noch länger auf sein Comeback warten. Zu Saisonbeginn kam der 31-Jährige dreimal als Joker zum Einsatz. Einzig im EFL-Cup stand er in der Startelf, blieb aber stets ohne Torerfolg. Nun denkt West Ham also offenbar bereits an einen Nachfolger, der im Optimalfall besser zur Spielweise der Lopetegui-Auswahl passt.