Anzeige Das Transferfenster in Europas Top-Ligen ist offen. ran fasst die internationalen Gerüchte und Deals zusammen. Das Transferfenster ist geöffnet, die Gerüchteküche brodelt heftig. Europas Klubs suchen intensiv nach neuen Spielern. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

Anzeige

Anzeige

+++ 29. August, 12:11 Uhr: Chelsea-Torwart Kepa wechselt auf Leihbasis zur Ligakonkurrenz +++ Kepa Arrizabalaga wird in dieser Saison das Tor beim AFC Bournemouth hüten. Der FC Chelsea einigte sich mit den Cherries auf eine einjährige Leihe des Spaniers. Gleichzeitig wurde sein Vertrag bis 2026 verlängert. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sieht die Vereinbarung weder eine Kaufoption noch eine Kaufpflicht vor. Stattdessen soll sich Bournemouth an Kepas üppigem Gehalt beteiligen, welches Gerüchten zufolge an der 10-Millionen-Euro-Marke kratzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die vergangene Spielzeit verbrachte der zweimalige Champions-League-Sieger ebenfalls auf Leihbasis bei Real Madrid. Im Laufe der Saison hatte er seinen Stammplatz allerdings an Andriy Lunin verloren. Im Jahr 2018 gab Chelsea historische 80 Millionen Euro für das damalige Bilbao-Juwel aus. Bis heute überwies kein Verein für einen Torhüter eine höhere Summe. Eine Zukunft an der Stamford Bridge dürfte Kepa trotzdem nicht erwarten. Robert Sanchez wurde zur vergangenen Saison als neue Nummer eins für 23 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 27. August, 18:13 Uhr: Cancelo-Transfer in die Wüste fix +++ Rechtsverteidiger Joao Cancelo verlässt erstmals die europäische Fußballbühne und schließt sich Saudi-Meister Al-Hilal an. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano absolvierte Cancelo bereits den obligatorischen Medizincheck. Anschließend soll der 30-Jährige einen bis 2027 datierten Vertrag unterschrieben haben. Auch die Gehaltsfrage ist somit geklärt worden: Der Ex-Münchner wird dem Bericht zufolge jährlich bis zu 15 Millionen Euro netto kassieren. Ex-Arbeitgeber Manchester City darf sich hingegen offenbar auf ein Ablösepaket in Höhe von 25 Millionen Euro freuen. Nach dreieinhalb Jahren im Dress der Skyblues schloss sich Cancelo jeweils auf Leihbasis erst Anfang 2023 für eine halbe Saison dem FC Bayern an, ehe es ihn anschließend zum FC Barcelona zog. Zu den größten Erfolgen des Portugal-Stars gehören ein Champions-League-Triumph, drei englische Meisterschaften und ein Bundesliga-Titel. In Saudi-Arabien wird Cancelo künftig unter anderem an der Seite von Neymar, Ruben Neves oder Bono spielen. Außerdem wird FCB-Flügelflitzer Kingsley Coman mit einem Wechsel zu Al-Hilal in Verbindung gebracht.

+++ 26. August, 23:20 Uhr: Manchester City hat Backup für Haaland im Visier +++ Manchester City sucht seit dem Weggang von Julian Alvarez zu Atletico Madrid nach einem Backup für Erling Haaland. Laut "The Athletic" haben die "Skyblues" nun einen geeigneten Kandidaten im Visier. Der 19-jährige Isländer Orri Oskarsson vom FC Kopenhagen soll beim englischen Meister "große Bewunderer" haben. Der Stürmer überzeugte offenbar auch in den direkten Duellen gegen City in den vergangenen Champions-League-Saison. In der laufenden Spielzeit traf Oskarsson in elf Partien bereits sieben Mal. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit einem Marktwert von nur fünf Millionen Euro wäre der Angreifer zu einem Schnäppchenpreis zu haben.

Anzeige

Anzeige +++ 26. August, 09:45 Uhr: Chelsea denkt an Sancho - findet Ex-BVB-Star noch neuen Klub? Um den Dortmunder Fanliebling rankten sich im Sommer diverse Transfergerüchte - eine Rückkehr von Manchester United zum BVB war zeitweise im Gespräch, genau wie ein Auslandswechsel. Spekuliert wurde unter anderem über PSG, den FC Barcelona oder Juventus Turin. Jetzt bringt sich allerdings ein Premier League-Konkurrent in Stellung, um Sancho noch vor Ende der Transferphase am 30. August von den "Red Devils" loszueisen. Den Informationen von "Sky" zufolge analysiert der FC Chelsea aktuell die Realisierbarkeit eines Sancho-Transfers - auch ein Tauschdeal um die Abgangskandidaten Raheem Sterling oder Ben Chilwell soll dem Bericht nach im Rahmen des Möglichen liegen. United soll einen festen Wechsel des Problemkinds bevorzugen, eine Leihe Sanchos ist aber wohl ebenfalls nicht ausgeschlossen. Wie die "Daily Mail" berichtet, befänden sich die Gespräche zwischen der Seite von Jadon Sancho und Juventus Turin jedoch in einem "fortgeschritteneren" Stadium als mit dem Londoner Klub.

+++ 23. August, 18:08 Uhr: Cancelo offenbar vor Wechsel zu Al-Hilal +++ Die Zukunft von Joao Cancelo liegt offenbar in Saudi-Arabien. Laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" steht ein Wechsel des Außenverteidigers zum saudischen Meister Al-Hilal kurz bevor. Demnach hätten sich sein aktueller Klub Manchester City und Al-Hilal bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro verständigt. Der 30-jährige Cancelo soll beim Klub um Superstar Neymar über drei Jahre insgesamt 70 Millionen Euro verdienen. Sein Vertrag in England läuft aktuell noch bis 2027. Beim Verein aus der saudischen Hauptstadt Riad würde Cancelo auf einige bekannte Gesichter treffen. So spielt sein Nationalmannschaftskollege Ruben Neves ebenfalls bei Al-Hilal, mit Trainer Jorge Jesus verbindet ihn eine gemeinsame Zeit bei Benfica Lissabon. Cancelo war 2019 für 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu Man City gewechselt. Nach gutem Start geriet er unter Pep Guardiola aber immer mehr aufs Abstellgleis, weshalb er im Januar 2023 per Leihe zum FC Bayern wechselte. Mit den Münchnern feierte er die Last-Minute-Meisterschaft von Köln, eine Weiterverpflichtung scheiterte aber. So verbrachte Cancelo die vergangene Spielzeit - ebenfalls auf Leihbasis - beim FC Barcelona, wo er zu den Stammspielern gehörte.

Anzeige

Anzeige

+++ 15. August, 08:41 Uhr: USA finden wohl neuen Nationaltrainer in Mauricio Pochettino +++ Das berichtet zumindest Transferinsider "David Ornstein". Nachdem Gregg Berhalter seinen Stuhl aufgrund des schwachen Abscheidens bei der Copa America räumen musste, ist sich der Verband offenbar mit Mauricio Pochettino einig. Der ehemalige Chelsea- und Tottenham-Coach galt nach den Absagen von Jürgen Klopp und Pellegrino Matarazzo als Top-Kandidat auf den Posten im US-Nationalteam und soll das Team zur Heim-WM 2026 führen. Argentinier Pochettino trifft bei den USA mit Matt Crocker auf einen alten Bekannten, die beiden arbeiteten schon bei Southampton zusammen. Auch der englische Verband war laut Medienberichten nach der Trennung von Gareth Southgate an einem Engagement von Pochettino interessiert.

+++ 14. August, 18:39 Uhr: Dybala wohl mit Saudi-Klub einig +++ Verlässt Paulo Dybala die europäische Fußballbühne? Der Weltmeister hat sich mit Al-Qadsiah auf einen Dreijahresvertrag und ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt - das vermeldet "fussballtransfers.com". Offenbar könnte der 30-Jährige für saudi-arabische Verhältnisse zum absoluten Schnäppchen werden, denn die AS Rom soll bereit sein, ihren Offensiv-Star für 12 Millionen Euro zu verkaufen - diese Summe sah dem Bericht zufolge auch die mittlerweile ungültige Ausstiegsklausel vor. Laut Fabrizio Romano müssen zwischen Verein und Spieler nur noch Details geklärt werden. Auch in Bezug auf die Ablöse formuliert es der Transfer-Experte vorsichtiger: Die Römer warten offenbar noch auf ein offizielles Angebot. Vor zwei Jahren zog es den damaligen Juventus-Akteur in die italienische Hauptstadt. Dybala erzielte in 77 Partien insgesamt 34 Tore und bereitete 18 weitere vor. Die Giallorossi landeten in der Serie A in beiden Spielzeiten auf Rang sechs. Bei Al-Qadsiah würde er unter anderem auf Ex-Wolfsburger Koen Casteels, Real-Legende Nacho und Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang treffen. Erst in der vergangenen Saison gelang dem Verein der Aufstieg in die Saudi Pro League.

Anzeige

+++ 13. August, 07:12 Uhr: Vinicius Junior lehnt Rekordangebot ab +++ Vinicius Junior konnte dem Lockruf aus Saudi-Arabien widerstehen, wie "The Athletic" berichtet. Der 24-jährige Offensiv-Star von Real Madrid wurde demnach von Al-Ahli kontaktiert. Mit Hinblick auf die wahrscheinliche Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien wollte das Team aus der Saudi Pro League den brasilianischen Nationalspieler zum größten Transfer der Geschichte und somit zum Gesicht des arabischen Fußballs machen. Laut der brasilianischen Zeitung "O Globo" hätte "Vini" in fünf Jahren rund eine Milliarde Euro verdient. Die gleiche Summe wäre in die Kassen der Madrilenen als Ablöse geflossen. So hoch ist nämlich die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel des Superstars. In Spanien muss jeder Spieler eine festgeschriebene Ausstiegsklausel haben. Bei Al-Ahli trainiert der deutsche Coach Matthias Jaissle, der zuvor in Diensten von Red Bull Salzburg tätig war. Unter anderem spielt dort auch der Brasilianer und Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino.

Anzeige