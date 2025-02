Italien: Rumäne Chivu neuer Trainer in Parma

Der frühere rumänische Fußball-Nationalspieler Cristian Chivu ist neuer Trainer des italienischen Erstligisten Parma Calcio. Der 44-Jährige folgt auf den Aufstiegscoach Fabio Pecchia, der am Montag, einen Tag nach der 0:1-Heimpleite gegen die AS Rom, der vierten Niederlage in Folge, entlassen worden war.