Ex-Keeper Jens Lehmann fliegt bei einem All-Star Turnier vom Feld - und das schon nach sechs Minuten. So dürfte er sich sein Debüt nicht vorgestellt haben. Jens Lehmann stand erstmals beim Hongkong Soccer Seven zwischen den Pfosten. Dabei handelt es sich um ein Einladungsturnier, an dem vor allem englische U21-Teams und asiatische Profi-Mannschaften teilnehmen - aber auch Routiniers. So gibt es den sogenannten Masters Cup, bei dem acht Teams antreten, die voller Ex-Profis gespickt sind. Neben dem früheren Schalke- und BVB-Keeper war unter anderem auch der langjährige Stuttgart- und Schalke-Stürmer Kevin Kuranyi am Start. Für Lehmann lief es derweil äußerst unglücklich. Der 55-Jährige hütete das Tor der Yau Yee League All Stars und flog bereits im ersten Gruppenspiel mit Rot vom Feld. Die Szene mit der Roten Karte seht ihr hier im Video ab Minute 7:20:

Bereits in der sechsten Minute des Spiels gegen die Hongkong FC Masters verschätzte sich Lehmann bei einem langen Ball. Der gegnerische Stürmer Jean Maciel legte die Kugel am früheren deutschen Nationalkeeper vorbei. Lehmann wusste sich in der Folge nur noch mit einem Foul zu helfen und riss seinen Kontrahenten am Hals zu Boden. Platzverweis.

Lehmann diskutierte mit dem Referee Der Torhüter konnte die Entscheidung des Referees nicht verstehen und diskutierte minutenlang - ohne Erfolg. Felix Luz, früher unter anderem Stürmer beim FC St. Pauli, übernahm in der Folge den Kasten. Die All Stars verloren schlussendlich mit 0:2.

